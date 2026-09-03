Heritage Financial Aktie 839840 / US42722X1063
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03.09.2026 16:02:23
NASDAQ Composite Index-Wert Heritage Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Heritage Financial-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Investoren, die vor Jahren in Heritage Financial-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Vor 10 Jahren wurden Heritage Financial-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 18.52 USD. Wer vor 10 Jahren 10’000 USD in die Heritage Financial-Aktie investiert hat, hat nun 539.957 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Heritage Financial-Papiers auf 29.23 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 15’782.94 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 57.83 Prozent erhöht.
Die Marktkapitalisierung von Heritage Financial bezifferte sich zuletzt auf 1.17 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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