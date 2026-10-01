Henry Schein Aktie 83527 / US8064071025
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01.10.2026 16:02:25
NASDAQ Composite Index-Wert Henry Schein-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Henry Schein-Investment von vor 5 Jahren verdient
So viel hätten Anleger mit einem frühen Henry Schein-Investment verdienen können.
Vor 5 Jahren wurde die Henry Schein-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 78.53 USD. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 1’000 USD in die Henry Schein-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 12.734 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Henry Schein-Aktie auf 83.97 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’069.27 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 6.93 Prozent gesteigert.
Henry Schein wurde am Markt mit 9.45 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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