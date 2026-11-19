Henry Schein-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 68.75 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 145.455 Henry Schein-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 12’464.00 USD, da sich der Wert einer Henry Schein-Aktie am 18.11.2026 auf 85.69 USD belief. Das entspricht einer Zunahme von 24.64 Prozent.

Der Marktwert von Henry Schein betrug jüngst 9.18 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch