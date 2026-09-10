NASDAQ Composite Index-Wert Henry Schein-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Henry Schein von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren wurde das Henry Schein-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Henry Schein-Papier bei 62.30 USD. Bei einem Investment von 1’000 USD in das Henry Schein-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 16.051 Henry Schein-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Henry Schein-Aktie auf 87.97 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’411.99 USD wert. Aus 1’000 USD wurden somit 1’411.99 USD, was einer positiven Performance von 41.20 Prozent entspricht.

Der Börsenwert von Henry Schein belief sich zuletzt auf 9.88 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch