NASDAQ Composite Index-Wert Henry Schein-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Henry Schein-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Henry Schein-Aktie an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Henry Schein-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 73.11 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Henry Schein-Aktie investiert hätte, hätte er nun 1.368 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 116.33 USD, da sich der Wert eines Henry Schein-Anteils am 23.09.2026 auf 85.05 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 16.33 Prozent zugenommen.

Henry Schein war somit zuletzt am Markt 9.74 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch