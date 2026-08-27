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Henry Schein Aktie 83527 / US8064071025

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Lukrativer Henry Schein-Einstieg? 27.08.2026 16:02:19

NASDAQ Composite Index-Wert Henry Schein-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Henry Schein-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in Henry Schein eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Henry Schein
73.13 CHF 0.65%
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Heute vor 3 Jahren wurden Henry Schein-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Henry Schein-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 76.85 USD. Wenn man vor 3 Jahren 10’000 USD in die Henry Schein-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 130.124 Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 26.08.2026 11’760.57 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 90.38 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +17.61 Prozent.

Alle Henry Schein-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 9.99 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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