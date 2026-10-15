Henry Schein Aktie 83527 / US8064071025
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15.10.2026 16:02:25
NASDAQ Composite Index-Wert Henry Schein-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Henry Schein von vor einem Jahr eingefahren
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Henry Schein-Aktie Investoren gebracht.
Heute vor 1 Jahr wurden Henry Schein-Anteile via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 63.25 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Henry Schein-Aktie investiert, befänden sich nun 1.581 Henry Schein-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 14.10.2026 135.27 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 85.56 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 35.27 Prozent erhöht.
Alle Henry Schein-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 9.49 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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