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26.11.2026 16:02:17
NASDAQ Composite Index-Wert Henry Schein-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Henry Schein von vor 5 Jahren eingebracht
Vor Jahren in Henry Schein eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.
Henry Schein-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 73.64 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Henry Schein-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 1.358 Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Henry Schein-Papiers auf 88.73 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 120.49 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 20.49 Prozent angewachsen.
Der Henry Schein-Wert an der Börse wurde auf 9.68 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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