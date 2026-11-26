Henry Schein-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 73.64 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Henry Schein-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 1.358 Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Henry Schein-Papiers auf 88.73 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 120.49 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 20.49 Prozent angewachsen.

Der Henry Schein-Wert an der Börse wurde auf 9.68 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch