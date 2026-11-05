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05.11.2026 16:02:21
NASDAQ Composite Index-Wert Henry Schein-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Henry Schein von vor 10 Jahren eingebracht
Bei einem frühen Investment in Henry Schein-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.
Vor 10 Jahren wurde das Henry Schein-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Henry Schein-Aktie letztlich bei 60.73 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Henry Schein-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1.647 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 145.29 USD, da sich der Wert einer Henry Schein-Aktie am 04.11.2026 auf 88.24 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 45.29 Prozent gesteigert.
Henry Schein wurde am Markt mit 9.18 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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