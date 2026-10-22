NASDAQ Composite Index-Wert Henry Schein-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Henry Schein-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Heute vor 3 Jahren wurde das Henry Schein-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 68.31 USD wert. Bei einem Investment von 1’000 USD in die Henry Schein-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 14.639 Henry Schein-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 21.10.2026 1’244.47 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 85.01 USD belief. Das kommt einer Steigerung um 24.45 Prozent gleich.

Henry Schein war somit zuletzt am Markt 9.40 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch