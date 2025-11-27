NASDAQ Composite Index-Wert Heidrick Struggles International-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Heidrick Struggles International von vor 3 Jahren abgeworfen

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit dem Heidrick Struggles International-Papier statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Heidrick Struggles International-Papier bei 29.26 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Heidrick Struggles International-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 3.418 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 201.06 USD, da sich der Wert eines Heidrick Struggles International-Anteils am 26.11.2025 auf 58.83 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 101.06 Prozent angezogen.

Der Marktwert von Heidrick Struggles International betrug jüngst 1.22 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch