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12.11.2026 16:02:18
NASDAQ Composite Index-Wert Heartland Express-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Heartland Express von vor 5 Jahren angefallen
Bei einem frühen Investment in Heartland Express-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.
Vor 5 Jahren wurden Heartland Express-Anteile via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 17.36 USD. Bei einem Investment von 100 USD in das Heartland Express-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 5.760 Heartland Express-Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 11.11.2026 60.25 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 10.46 USD belief. Mit einer Performance von -39.75 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.
Insgesamt war Heartland Express zuletzt 798.88 Mio. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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