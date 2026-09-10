Heartland Express Aktie 938261 / US4223471040
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Rentables Heartland Express-Investment?
|
10.09.2026 16:02:23
NASDAQ Composite Index-Wert Heartland Express-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Heartland Express von vor 3 Jahren bedeutet
Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Heartland Express-Einstiegs gewesen.
Heute vor 3 Jahren wurden Trades Heartland Express-Anteilen an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Heartland Express-Papier 15.18 USD wert. Bei einem 100-USD-Investment vor 3 Jahren, besässe man nun 6.588 Heartland Express-Papiere. Die gehaltenen Papiere wären am 09.09.2026 80.57 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 12.23 USD belief. Damit wäre die Investition 19.43 Prozent weniger wert.
Der Börsenwert von Heartland Express belief sich zuletzt auf 950.61 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: BP - Im Sog der Ölpreise
Die Aktie des britischen Multis ist dabei, nach oben aus dem kurzfristigen Abwärtstrend auszubrechen. Neben der Charttechnik und dem hohen Ölpreis spricht der Ehrgeiz der neuen BP-Chefin für weitere Avancen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Heartland Express Inc.
Analysen zu Heartland Express Inc.
Ameriprise, Schneider Electric, ASM & HSBC stark unterwegs – ist noch mehr drin? mit François Bloch?
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Ameriprise Financial
✅ Schneider Electric
✅ ASM
✅ HSBC
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerNach EZB-Entscheid: SMI und DAX beenden Handel tiefer -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Markt tendierte am Donnerstag abwärts. Der deutsche Leitindex bewegte sich ebenso unterhalb der Nulllinie. Die US-Börsen notieren in Rot. Die Börsen in Asien gaben am Donnerstag nach.