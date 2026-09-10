NASDAQ Composite Index-Wert Heartland Express-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Heartland Express von vor 3 Jahren bedeutet

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Heartland Express-Anteilen an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Heartland Express-Papier 15.18 USD wert. Bei einem 100-USD-Investment vor 3 Jahren, besässe man nun 6.588 Heartland Express-Papiere. Die gehaltenen Papiere wären am 09.09.2026 80.57 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 12.23 USD belief. Damit wäre die Investition 19.43 Prozent weniger wert.

Der Börsenwert von Heartland Express belief sich zuletzt auf 950.61 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch