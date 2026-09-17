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Heartland Express Aktie 938261 / US4223471040

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Performance unter der Lupe 17.09.2026 16:02:20

NASDAQ Composite Index-Wert Heartland Express-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Heartland Express von vor 5 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Heartland Express-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Heartland Express
12.09 USD 1.68%
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Heute vor 5 Jahren wurde die Heartland Express-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 15.96 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in die Heartland Express-Aktie investiert hätte, hätte er nun 62.657 Anteile im Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 16.09.2026 744.36 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 11.88 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 25.56 Prozent verringert.

Heartland Express wurde jüngst mit einem Börsenwert von 968.71 Mio. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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