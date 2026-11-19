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|Profitables Heartland Express-Investment?
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19.11.2026 16:02:18
NASDAQ Composite Index-Wert Heartland Express-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Heartland Express von vor 10 Jahren eingebracht
Investoren, die vor Jahren in Heartland Express-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.
Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit Heartland Express-Anteilen statt. Den vorherigen Handelstag beendete das Heartland Express-Papier bei 21.60 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 46.296 Heartland Express-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 18.11.2026 auf 10.26 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 475.00 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments -52.50 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Heartland Express belief sich zuletzt auf 777.88 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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