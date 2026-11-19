Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit Heartland Express-Anteilen statt. Den vorherigen Handelstag beendete das Heartland Express-Papier bei 21.60 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 46.296 Heartland Express-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 18.11.2026 auf 10.26 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 475.00 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments -52.50 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Heartland Express belief sich zuletzt auf 777.88 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch