NASDAQ Composite Index-Wert Heartland Express-Aktie: So viel Verlust hätte ein Heartland Express-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Am 13.08.2023 wurde das Heartland Express-Papier an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Heartland Express-Papier letztlich bei 15.55 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in das Heartland Express-Papier investiert hätte, hätte er nun 643.087 Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 7’903.54 USD, da sich der Wert eines Heartland Express-Anteils am 12.08.2026 auf 12.29 USD belief. Aus 10’000 USD wurden somit 7’903.54 USD, was einer negativen Performance von 20.96 Prozent entspricht.

Heartland Express war somit zuletzt am Markt 913.87 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch