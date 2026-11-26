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|Lukrativer Heartland Express-Einstieg?
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26.11.2026 16:02:17
NASDAQ Composite Index-Wert Heartland Express-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Heartland Express von vor einem Jahr verdient
Vor Jahren in Heartland Express-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.
Heartland Express-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Heartland Express-Papier bei 7.90 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in das Heartland Express-Papier investiert hätte, hätte er nun 1’265.823 Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 10.04 USD gerechnet, wäre die Investition nun 12’708.86 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 27.09 Prozent gesteigert.
Am Markt war Heartland Express jüngst 760.29 Mio. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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