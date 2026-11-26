Heartland Express-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Heartland Express-Papier bei 7.90 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in das Heartland Express-Papier investiert hätte, hätte er nun 1’265.823 Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 10.04 USD gerechnet, wäre die Investition nun 12’708.86 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 27.09 Prozent gesteigert.

Am Markt war Heartland Express jüngst 760.29 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch