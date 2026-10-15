Heartland Express Aktie 938261 / US4223471040
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15.10.2026 16:02:25
NASDAQ Composite Index-Wert Heartland Express-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Heartland Express-Investment von vor 5 Jahren verloren
Anleger, die vor Jahren in Heartland Express-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.
Heute vor 5 Jahren wurde die Heartland Express-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Heartland Express-Papier bei 16.57 USD. Wenn man vor 5 Jahren 10’000 USD in die Heartland Express-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 603.500 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 6’566.08 USD, da sich der Wert einer Heartland Express-Aktie am 14.10.2026 auf 10.88 USD belief. Damit wäre die Investition um 34.34 Prozent gesunken.
Heartland Express erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 840.88 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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