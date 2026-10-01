Heartland Express Aktie 938261 / US4223471040
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|Lohnender Heartland Express-Einstieg?
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01.10.2026 16:02:25
NASDAQ Composite Index-Wert Heartland Express-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Heartland Express von vor einem Jahr abgeworfen
Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Heartland Express-Aktie gebracht.
Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit der Heartland Express-Aktie statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 8.33 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Heartland Express-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 12.005 Heartland Express-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 30.09.2026 auf 11.61 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 139.38 USD wert. Damit wäre die Investition um 39.38 Prozent gestiegen.
Die Marktkapitalisierung von Heartland Express belief sich zuletzt auf 899.09 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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