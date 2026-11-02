NASDAQ Composite Index-Wert HealthStream-Aktie: So viel hätten Anleger an einem HealthStream-Investment von vor 5 Jahren verdient

Vor 5 Jahren wurde das HealthStream-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die HealthStream-Aktie bei 26.91 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 371.609 HealthStream-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des HealthStream-Papiers auf 33.70 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 12’523.23 USD wert. Damit wäre die Investition um 25.23 Prozent gestiegen.

Die Marktkapitalisierung von HealthStream bezifferte sich zuletzt auf 1.03 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch