NASDAQ Composite Index-Wert HealthStream-Aktie: So viel hätte eine Investition in HealthStream von vor 5 Jahren abgeworfen

Heute vor 5 Jahren wurden HealthStream-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 28.57 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 35.002 HealthStream-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 02.10.2026 gerechnet (30.82 USD), wäre die Investition nun 1’078.75 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 7.88 Prozent angezogen.

HealthStream wurde am Markt mit 943.89 Mio. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch