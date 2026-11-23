HealthStream-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das HealthStream-Papier an diesem Tag bei 25.73 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in die HealthStream-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 388.651 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen HealthStream-Papiere wären am 20.11.2026 10’217.64 USD wert, da der Schlussstand 26.29 USD betrug. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 2.18 Prozent gesteigert.

Der Börsenwert von HealthStream belief sich jüngst auf 799.78 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch