NASDAQ Composite Index-Wert HealthStream-Aktie: So viel Gewinn hätte eine HealthStream-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Heute vor 3 Jahren wurde das HealthStream-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 21.03 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10’000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 475.511 HealthStream-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des HealthStream-Papiers auf 29.38 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 13’970.52 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +39.71 Prozent.

Zuletzt ergab sich für HealthStream eine Börsenbewertung in Höhe von 859.89 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch