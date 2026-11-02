NASDAQ Composite Index-Wert Harmonic-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Harmonic von vor 3 Jahren eingebracht

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Harmonic-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Harmonic-Papier bei 10.40 USD. Wer vor 3 Jahren 10’000 USD in die Harmonic-Aktie investiert hat, hat nun 961.538 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 30.10.2026 9’836.54 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 10.23 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 1.63 Prozent verkleinert.

Alle Harmonic-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1.12 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch