Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Harmonic-Aktie via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs des Harmonic-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 8.87 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 1’127.396 Harmonic-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 10’608.79 USD, da sich der Wert eines Harmonic-Papiers am 20.11.2026 auf 9.41 USD belief. Mit einer Performance von +6.09 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Harmonic wurde jüngst mit einem Börsenwert von 1.00 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch