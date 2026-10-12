Harmonic Aktie 369360 / US4131601027
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|Profitables Harmonic-Investment?
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12.10.2026 16:02:24
NASDAQ Composite Index-Wert Harmonic-Aktie: So viel hätte eine Investition in Harmonic von vor 5 Jahren abgeworfen
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Harmonic-Investment gewesen.
Am 12.10.2021 wurde das Harmonic-Papier via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 9.16 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1’091.703 Harmonic-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 11’997.82 USD, da sich der Wert einer Harmonic-Aktie am 09.10.2026 auf 10.99 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 19.98 Prozent vermehrt.
Harmonic wurde jüngst mit einem Börsenwert von 1.20 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Analysen zu Harmonic Inc.
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