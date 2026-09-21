NASDAQ Composite Index-Wert Harmonic-Aktie: So viel hätte eine Investition in Harmonic von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor 10 Jahren wurde die Harmonic-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 4.76 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10’000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 2’100.840 Harmonic-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 23’319.33 USD, da sich der Wert eines Harmonic-Anteils am 18.09.2026 auf 11.10 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 133.19 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von Harmonic belief sich zuletzt auf 1.21 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch