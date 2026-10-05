NASDAQ Composite Index-Wert Harmonic-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Harmonic von vor 3 Jahren abgeworfen

Heute vor 3 Jahren wurde die Harmonic-Aktie via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 9.14 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 109.409 Harmonic-Anteilen. Die gehaltenen Harmonic-Aktien wären am 02.10.2026 1’222.10 USD wert, da der Schlussstand 11.17 USD betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 22.21 Prozent zugenommen.

Am Markt war Harmonic jüngst 1.22 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch