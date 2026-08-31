NASDAQ Composite Index-Wert Harmonic-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Harmonic von vor einem Jahr eingefahren

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit Harmonic-Anteilen statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Harmonic-Papier 9.62 USD wert. Wenn man vor 1 Jahr 10’000 USD in die Harmonic-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 1’039.501 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 28.08.2026 auf 12.02 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 12’494.80 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 24.95 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von Harmonic bezifferte sich zuletzt auf 1.31 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch