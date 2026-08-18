NASDAQ Composite Index-Wert Hancock-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Hancock von vor 10 Jahren verdient

Vor 10 Jahren wurden Hancock-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Hancock-Aktie bei 31.51 USD. Wenn man vor 10 Jahren 100 USD in die Hancock-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 3.174 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 250.21 USD, da sich der Wert einer Hancock-Aktie am 17.08.2026 auf 78.84 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 150.21 Prozent zugenommen.

Zuletzt verbuchte Hancock einen Börsenwert von 6.41 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch