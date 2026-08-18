Hancock Aktie 937554 / US4101201097
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Hancock-Anlage
|
18.08.2026 16:02:29
NASDAQ Composite Index-Wert Hancock-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Hancock von vor 10 Jahren verdient
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Hancock-Investment gewesen.
Vor 10 Jahren wurden Hancock-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Hancock-Aktie bei 31.51 USD. Wenn man vor 10 Jahren 100 USD in die Hancock-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 3.174 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 250.21 USD, da sich der Wert einer Hancock-Aktie am 17.08.2026 auf 78.84 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 150.21 Prozent zugenommen.
Zuletzt verbuchte Hancock einen Börsenwert von 6.41 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Alphabet: Bereit für den nächsten Sprung
Während Berkshire Hathaway ein deutliches Vertrauenssignal sendet, steht die Aktie charttechnisch an einer interessanten Unterstützungszone. Aktuell eröffnet sich eine spekulative Chance auf einen neuen Anlauf in Richtung 400 Dollar.Weiterlesen!
Nachrichten zu Hancock Holding Co.
Analysen zu Hancock Holding Co.
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI letztlich knapp in Grün -- DAX schlussendlich tiefer -- Asiens Börsen schliessen uneins
Der heimische Markt schloss den Handelstag knapp oberhalb der Nulllinie ab. Der deutsche Leitindex präsentierte sich am Dienstag schwächer. An den Märkten in Asien ging es am Dienstag in unterschiedliche Richtungen.