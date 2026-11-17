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17.11.2026 16:02:19
NASDAQ Composite Index-Wert Hancock-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Hancock von vor einem Jahr abgeworfen
Vor Jahren in Hancock-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.
Vor 1 Jahr wurde die Hancock-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 56.22 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1’000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 17.787 Hancock-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1’150.66 USD, da sich der Wert eines Hancock-Papiers am 16.11.2026 auf 64.69 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 15.07 Prozent erhöht.
Hancock wurde jüngst mit einem Börsenwert von 5.19 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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