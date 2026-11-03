NASDAQ Composite Index-Wert Hancock-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Hancock von vor 5 Jahren abgeworfen

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit der Hancock-Aktie statt. Diesen Tag beendete das Hancock-Papier bei 52.71 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in die Hancock-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 189.717 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 02.11.2026 auf 73.45 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 13’934.74 USD wert. Damit wäre die Investition 39.35 Prozent mehr wert.

Hancock wurde am Markt mit 5.77 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch