Hancock Aktie 937554 / US4101201097
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11.08.2026 16:02:20
NASDAQ Composite Index-Wert Hancock-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Hancock-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Hancock-Aktien gewesen.
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit dem Hancock-Papier statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 46.19 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 216.497 Hancock-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 77.43 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 16’763.37 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 67.63 Prozent gleich.
Hancock wurde jüngst mit einem Börsenwert von 6.23 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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