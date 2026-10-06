NASDAQ Composite Index-Wert Hancock-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Hancock von vor 5 Jahren abgeworfen

Heute vor 5 Jahren wurden Hancock-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Hancock-Aktie bei 48.25 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in die Hancock-Aktie investiert hätte, hätte er nun 20.725 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Hancock-Papiers auf 73.18 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’516.68 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 51.67 Prozent angewachsen.

Hancock wurde jüngst mit einem Börsenwert von 5.88 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch