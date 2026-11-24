Die Grupo Financiero Galicia-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 46.80 USD. Wer vor 1 Jahr 10’000 USD in die Grupo Financiero Galicia-Aktie investiert hat, hat nun 213.675 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 23.11.2026 auf 26.62 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 5’688.03 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 43.12 Prozent abgenommen.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch