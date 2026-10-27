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27.10.2026 16:02:40
NASDAQ Composite Index-Wert Grupo Financiero Galicia-Aktie: So viel Verlust hätte ein Grupo Financiero Galicia-Investment von vor einem Jahr eingebracht
Wer vor Jahren in Grupo Financiero Galicia eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.
Vor 1 Jahr wurden Grupo Financiero Galicia-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 49.14 USD. Hätte ein Anleger 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Grupo Financiero Galicia-Aktie investiert, befänden sich nun 20.350 Grupo Financiero Galicia-Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 719.37 USD, da sich der Wert eines Grupo Financiero Galicia-Papiers am 26.10.2026 auf 35.35 USD belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 28.06 Prozent.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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