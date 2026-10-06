Grupo Financiero Galicia Aktie 1106420 / US3999091008
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Rentables Grupo Financiero Galicia-Investment?
|
06.10.2026 16:02:17
NASDAQ Composite Index-Wert Grupo Financiero Galicia-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Grupo Financiero Galicia von vor 3 Jahren verdient
Bei einem frühen Grupo Financiero Galicia-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.
Am 06.10.2023 wurde das Grupo Financiero Galicia-Papier via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen Grupo Financiero Galicia-Anteile an diesem Tag bei 12.77 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 78.309 Grupo Financiero Galicia-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 05.10.2026 auf 38.25 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2’995.30 USD wert. Mit einer Performance von +199.53 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Givaudan: Auf den Geschmack gekommen
Der Aromen- und Duftstoffhersteller hat sich zuletzt vom breiten Markt absetzen können. Mit den Neunmonatszahlen könnte Givaudan den nächsten Schub nach oben auslösen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Grupo Financiero Galicia S.A. (Spons. ADRs)
|
16:02
|NASDAQ Composite Index-Wert Grupo Financiero Galicia-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Grupo Financiero Galicia von vor 3 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
05.10.26
|NASDAQ-Handel: NASDAQ Composite zum Ende des Montagshandels mit Zuschlägen (finanzen.ch)
|
05.10.26
|Handel in New York: NASDAQ Composite am Montagnachmittag in Grün (finanzen.ch)
|
05.10.26
|Starker Wochentag in New York: Börsianer lassen NASDAQ Composite am Montagmittag steigen (finanzen.ch)
|
05.10.26
|Handel in New York: NASDAQ Composite zum Start des Montagshandels freundlich (finanzen.ch)
|
01.10.26
|Börse New York in Rot: NASDAQ Composite gibt nach (finanzen.ch)
|
29.09.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Grupo Financiero Galicia-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Grupo Financiero Galicia-Investment von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.ch)
|
22.09.26
|NASDAQ Composite Index-Papier Grupo Financiero Galicia-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Grupo Financiero Galicia von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)