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Grupo Financiero Galicia Aktie 1106420 / US3999091008

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Rentables Grupo Financiero Galicia-Investment? 06.10.2026 16:02:17

NASDAQ Composite Index-Wert Grupo Financiero Galicia-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Grupo Financiero Galicia von vor 3 Jahren verdient

Bei einem frühen Grupo Financiero Galicia-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Grupo Financiero Galicia
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Am 06.10.2023 wurde das Grupo Financiero Galicia-Papier via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen Grupo Financiero Galicia-Anteile an diesem Tag bei 12.77 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 78.309 Grupo Financiero Galicia-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 05.10.2026 auf 38.25 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2’995.30 USD wert. Mit einer Performance von +199.53 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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