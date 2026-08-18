NASDAQ Composite Index-Wert Grupo Financiero Galicia-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Grupo Financiero Galicia von vor 5 Jahren abgeworfen

Am 18.08.2021 wurden Grupo Financiero Galicia-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren Grupo Financiero Galicia-Anteile an diesem Tag 8.19 USD wert. Investoren, die vor 5 Jahren 100 USD in die Grupo Financiero Galicia-Aktie investierten, hätten nun 12.210 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 530.16 USD, da sich der Wert einer Grupo Financiero Galicia-Aktie am 17.08.2026 auf 43.42 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 430.16 Prozent vermehrt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch