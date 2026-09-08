NASDAQ Composite Index-Wert Grupo Financiero Galicia-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Grupo Financiero Galicia von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor 3 Jahren wurde das Grupo Financiero Galicia-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Grupo Financiero Galicia-Aktie an diesem Tag bei 15.86 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 6.305 Grupo Financiero Galicia-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 279.70 USD, da sich der Wert eines Grupo Financiero Galicia-Anteils am 04.09.2026 auf 44.36 USD belief. Mit einer Performance von +179.70 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch