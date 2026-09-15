NASDAQ Composite Index-Wert Grupo Financiero Galicia-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Grupo Financiero Galicia von vor 5 Jahren eingefahren

Am 15.09.2021 wurden Grupo Financiero Galicia-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 11.02 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 90.744 Grupo Financiero Galicia-Aktien im Depot. Die gehaltenen Grupo Financiero Galicia-Papiere wären am 14.09.2026 3’898.37 USD wert, da der Schlussstand 42.96 USD betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 289.84 Prozent vermehrt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch