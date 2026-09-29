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Grupo Financiero Galicia Aktie 1106420 / US3999091008

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Lukratives Grupo Financiero Galicia-Investment? 29.09.2026 16:02:21

NASDAQ Composite Index-Wert Grupo Financiero Galicia-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Grupo Financiero Galicia-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Grupo Financiero Galicia-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Grupo Financiero Galicia
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Vor 1 Jahr wurde die Grupo Financiero Galicia-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Grupo Financiero Galicia-Anteile bei 29.47 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Grupo Financiero Galicia-Aktie investiert, befänden sich nun 3.393 Grupo Financiero Galicia-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 28.09.2026 125.48 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 36.98 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 25.48 Prozent erhöht.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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