Great Southern Bancorp Aktie 935824 / US3909051076
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15.09.2026 16:02:20
NASDAQ Composite Index-Wert Great Southern Bancorp-Aktie: So viel hätte eine Investition in Great Southern Bancorp von vor 10 Jahren abgeworfen
Bei einem frühen Great Southern Bancorp-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit Great Southern Bancorp-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendete das Great Southern Bancorp-Papier bei 42.32 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 2.363 Great Southern Bancorp-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Great Southern Bancorp-Papiers auf 80.30 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 189.74 USD wert. Die Steigerung von 100 USD zu 189.74 USD entspricht einer Performance von +89.74 Prozent.
Der Börsenwert von Great Southern Bancorp belief sich zuletzt auf 875.29 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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