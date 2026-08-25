Great Southern Bancorp Aktie 935824 / US3909051076
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25.08.2026 16:02:23
NASDAQ Composite Index-Wert Great Southern Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Great Southern Bancorp-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Bei einem frühen Investment in Great Southern Bancorp-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.
Am 25.08.2025 wurden Great Southern Bancorp-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Great Southern Bancorp-Papier an diesem Tag bei 62.41 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 100 USD in die Great Southern Bancorp-Aktie investierten, hätten nun 1.602 Anteile im Besitz. Die Anlage hätte nun einen Wert von 126.02 USD, da sich der Wert einer Great Southern Bancorp-Aktie am 24.08.2026 auf 78.65 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 26.02 Prozent gesteigert.
Der Börsenwert von Great Southern Bancorp belief sich zuletzt auf 863.69 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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