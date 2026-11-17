Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit der Great Southern Bancorp-Aktie statt. Diesen Tag beendete die Great Southern Bancorp-Aktie bei 56.31 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 100 USD in die Great Southern Bancorp-Aktie investierten, hätten nun 1.776 Anteile im Besitz. Die Anlage hätte nun einen Wert von 143.31 USD, da sich der Wert eines Great Southern Bancorp-Papiers am 16.11.2026 auf 80.69 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 43.31 Prozent vermehrt.

Jüngst verzeichnete Great Southern Bancorp eine Marktkapitalisierung von 866.59 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch