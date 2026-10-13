NASDAQ Composite Index-Wert Great Southern Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Great Southern Bancorp von vor 10 Jahren eingefahren

Die Great Southern Bancorp-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren Great Southern Bancorp-Anteile an diesem Tag 40.93 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in die Great Southern Bancorp-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 24.432 Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 77.50 USD gerechnet, wäre die Investition nun 1’893.48 USD wert. Aus 1’000 USD wurden somit 1’893.48 USD, was einer positiven Performance von 89.35 Prozent entspricht.

Die Marktkapitalisierung von Great Southern Bancorp bezifferte sich zuletzt auf 837.08 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch