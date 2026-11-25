Heute vor 10 Jahren wurden Trades Gladstone Commercial-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Gladstone Commercial-Anteile bei 19.34 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Gladstone Commercial-Papier investiert hätte, hätte er nun 5.171 Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 48.97 USD, da sich der Wert eines Gladstone Commercial-Papiers am 24.11.2026 auf 9.47 USD belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 51.03 Prozent.

Alle Gladstone Commercial-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 457.89 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch