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25.11.2026 16:02:23
NASDAQ Composite Index-Wert Gladstone Commercial-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Gladstone Commercial von vor 10 Jahren bedeutet
So viel hätten Anleger mit einem frühen Gladstone Commercial-Investment verlieren können.
Heute vor 10 Jahren wurden Trades Gladstone Commercial-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Gladstone Commercial-Anteile bei 19.34 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Gladstone Commercial-Papier investiert hätte, hätte er nun 5.171 Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 48.97 USD, da sich der Wert eines Gladstone Commercial-Papiers am 24.11.2026 auf 9.47 USD belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 51.03 Prozent.
Alle Gladstone Commercial-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 457.89 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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