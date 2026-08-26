Gladstone Commercial Aktie 1630145 / US3765361080
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26.08.2026 16:02:25
NASDAQ Composite Index-Wert Gladstone Commercial-Aktie: So viel Verlust hätte ein Gladstone Commercial-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Anleger, die vor Jahren in Gladstone Commercial-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.
Heute vor 5 Jahren wurden Gladstone Commercial-Anteile via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Gladstone Commercial-Aktie betrug an diesem Tag 22.16 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 10’000 USD in die Gladstone Commercial-Aktie investierten, hätten nun 451.264 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 5’920.58 USD, da sich der Wert einer Gladstone Commercial-Aktie am 25.08.2026 auf 13.12 USD belief. Aus 10’000 USD wurden somit 5’920.58 USD, was einer negativen Performance von 40.79 Prozent entspricht.
Insgesamt war Gladstone Commercial zuletzt 641.50 Mio. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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