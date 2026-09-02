NASDAQ Composite Index-Wert Gladstone Commercial-Aktie: So viel Verlust hätte ein Gladstone Commercial-Investment von vor 10 Jahren eingebracht

Am 02.09.2016 wurde die Gladstone Commercial-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Gladstone Commercial-Anteile bei 18.41 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Gladstone Commercial-Aktie investiert, befänden sich nun 5.432 Gladstone Commercial-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Gladstone Commercial-Anteile wären am 01.09.2026 70.56 USD wert, da der Schlussstand 12.99 USD betrug. Mit einer Performance von -29.44 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Gladstone Commercial wurde jüngst mit einem Börsenwert von 633.56 Mio. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch