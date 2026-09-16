NASDAQ Composite Index-Wert Gladstone Commercial-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Gladstone Commercial von vor 3 Jahren verloren

Heute vor 3 Jahren wurde die Gladstone Commercial-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 13.18 USD. Bei einem 10’000-USD-Investment vor 3 Jahren, besässe man nun 758.725 Gladstone Commercial-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 9’704.10 USD, da sich der Wert eines Gladstone Commercial-Papiers am 15.09.2026 auf 12.79 USD belief. Damit wäre die Investition 2.96 Prozent weniger wert.

Die Marktkapitalisierung von Gladstone Commercial belief sich zuletzt auf 620.61 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch