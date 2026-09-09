Gladstone Commercial Aktie 1630145 / US3765361080
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09.09.2026 16:02:30
NASDAQ Composite Index-Wert Gladstone Commercial-Aktie: Hätte sich eine Kapitalanlage in Gladstone Commercial von vor einem Jahr gelohnt?
Bei einem frühen Investment in Gladstone Commercial-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.
Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Gladstone Commercial-Papier via Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 13.00 USD wert. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 76.923 Gladstone Commercial-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 08.09.2026 auf 13.09 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’006.92 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 0.69 Prozent zugenommen.
Die Marktkapitalisierung von Gladstone Commercial bezifferte sich zuletzt auf 639.41 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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